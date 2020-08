De Nederlandse Spoorwegen (NS) komen na de zomer met nieuwe abonnementen voor forenzen die er rekening mee houden dat ze vaker thuiswerken, meldt het spoorbedrijf vrijdag in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Met de nieuwe abonnementen wil NS forenzen die voorlopig maar een paar dagen per week naar het werk gaan tegemoetkomen. "Nu is het nog zo dat het minder voordelig is als reizigers maar twee of drie dagen gebruikmaken van hun abonnement", licht een NS-woordvoerder toe. "We willen naar abonnementen die beter aansluiten op meer thuiswerken."

Ook is NS in gesprek met het onderwijs en grote zakelijke klanten om reizigers beter te kunnen spreiden. "Voor een toename van het aantal reizigers is gespreid reizen essentieel", zegt president-directeur Roger van Boxtel. "Door ander reisgedrag en economische krimp is het de verwachting dat de reizigersaantallen pas na 2024 weer op het niveau van 2019 zijn", zegt de scheidend NS-topman.

Staatssteun houdt financiële schade beperkt

NS heeft in de eerste helft van dit jaar als gevolg van de coronacrisis een nettoverlies van 185 miljoen euro gedraaid. De omzet nam juist toe en steeg met 162 miljoen euro tot 3,3 miljard euro. Maar dat was dankzij financiële injecties van de Nederlandse Staat (351 miljoen) en de Britse overheid (703 miljoen euro).

Met de gewone bedrijfsactiviteiten, voornamelijk het laten rijden van de treinen, behaalde NS een negatief resultaat van 52 miljoen euro. "De oorzaak van het negatieve resultaat is de enorme daling van de reizigersaantallen door COVID-19, vooral in Nederland", aldus NS.

Grote onzekerheid over aantal reizigers

Maar ook in het VK en Duitsland, waar NS eveneens concessies heeft, slonk de reizigersstroom fors. "Er is grote onzekerheid over de ontwikkeling van het aantal reizigers als gevolg van COVID-19 op zowel korte als lange termijn", stelt het vervoersbedrijf. NS heeft in verband met de hoge mate van onzekerheid nog geen afschrijving gedaan op de vergunning om op het hoofdnet te mogen rijden.

NS waarschuwt al wel dat die zou kunnen oplopen tot 2 miljard euro.

In Nederland behaalde NS 467 miljoen euro aan omzet uit treinreizen. De activiteiten op de stations, zoals retail en de OV-fiets, brachten ruim 72 miljoen euro minder op.

Eind juli maakte NS al bekend dat een reorganisatie onvermijdelijk is. Daardoor verdwijnen naar verwachting 2.300 arbeidsplaatsen.