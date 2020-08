De voormalig operationeel directeur van betaalbedrijf Wirecard, Jan Marsalek, is op de internationale opsporingslijst van Interpol gezet. De internationale organisatie vraagt de politie over de hele wereld om hem te arresteren. Hij wordt verdacht van "ernstige fraude" sinds accountantskantoor EY een gat van ongeveer 2 miljard dollar (bijna 1,7 miljard euro) vond in de begroting van het bedrijf.

Marsalek is sinds het begin van de affaire spoorloos. Onderzoekscollectief Bellingcat denkt dat hij in een privévliegtuig naar Rusland is gevlucht en denkt dat hij zich nog steeds in de hoofdstad Minsk bevindt.

De wanpraktijken bij Wirecard kwamen in juni aan het licht, toen accountantskantoor EY het gat in de begroting vond. Oud-topman Markus Braun werd al snel opgepakt op verdenking van boekhoudfraude.

De ineenstorting van de betaaldienstverlener komt tien jaar na de eerste beschuldiging van fraude door investeerders en journalisten, waardoor de vraag rijst waarom toezichthouders de fraude niet zagen. De Europese Unie neemt daarom deze zomer de eigen regels onder de loep om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw zo'n schandaal kan plaatsvinden.

Een van de redenen waardoor de problemen bij Wirecard niet eerder aan het licht zijn gekomen, is dat de betaaldienstverlener tussen de wal en het schip lijkt te vallen op het gebied van toezicht. Wirecard voert elektronische betalingen uit, maar is ook eigenaar van een bank, waardoor er onduidelijkheden zouden zijn geweest over wie het bedrijf moest controleren.

De afgelopen weken zijn de Duitse financieel toezichthouder BaFin en accountantstoezichthouder FREP onder vuur komen te liggen door hun rol in de Wirecard-affaire. Zowel BaFin als FREP controleerde Wirecard.