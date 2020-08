KLM heeft eenzijdig besloten om een geplande loonsverhoging uit te stellen. In 2019 werd besloten dat al het personeel dit jaar een loonsverhoging van 2,5 procent zou krijgen, maar door de coronacrisis gaat dat niet door, meldt KLM donderdag. FNV is "zeer gepikeerd" en overweegt een stap naar de rechter.

De luchtvaartmaatschappij bespaart met de maatregel in totaal zo'n 50 miljoen euro per jaar. KLM zegt dat het heeft geprobeerd te overleggen met de vakbonden, maar dat die niet akkoord gingen met het uitstel. "Daarom kan KLM niet anders dan dit eenzijdige besluit nemen", staat op de website.

Op dit moment verliest KLM 10 miljoen euro per dag. "In deze context kan KLM het zich nu niet veroorloven om in augustus de salarisverhoging door te voeren. Maatschappelijk niet, financieel niet, en ook niet vanwege de lopende gesprekken over de invulling van de overheidsvoorwaarden bij de leningen."

Vakbondsbestuurder Jan van den Brink van FNV staat "compleet perplex" door het nieuws. "KLM kan dit niet eenzijdig beslissen", zegt hij tegen NU.nl. "Er is vorig jaar gestaakt voor deze loonsverhoging en nu leggen ze deze verplichting naast zich neer."

Hij zegt dat FNV overweegt naar de rechter te stappen. "Het is mij nog nooit overkomen dat een werkgever dit eenzijdig meldt, ze hebben een overeenkomst en zijn verplicht die na te komen. We erkennen dat KLM minder werk heeft en snappen dat daar wat aan gedaan moet worden, maar dat betekent niet dat je de arbeidsvoorwaarden zomaar kan veranderen. Dit verhaal krijgt nog een staartje."