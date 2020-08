Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week voor het eerst sinds halverwege maart onder de miljoen uitgekomen. Het aantal aanvragen lag op 963.000, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag in zijn wekelijkse overzicht.

Dat betekent bovendien een afname van 228.000 aanvragen ten opzichte van een week eerder. In de aanloop naar de nieuwe cijfers van het ministerie werd nog rekening gehouden met een aantal van 1,1 miljoen aanvragen.

Het aantal Amerikanen dat van de staat waarin ze woonachtig zijn een werkloosheidsuitkering krijgt, liep terug van 16,1 miljoen naar 15,5 miljoen.