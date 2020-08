Airbnb zag het aantal boekingen in de afgelopen lente door de coronacrisis instorten, meldt persbureau Bloomberg donderdag. In mei werden 70 procent minder verblijven via de website geboekt dan een jaar eerder. In juni herstelde de markt alweer iets, maar lag het aantal boekingen nog steeds 30 procent achter ten opzichte van een jaar eerder.

Opvallend genoeg boeken wel meer mensen in hun eigen land een overnachting. In de Verenigde Staten zag Airbnb tussen 17 mei en 3 juni meer binnenlandse boekingen dan in diezelfde periode in 2019. Wereldwijd is een vergelijkbare trend te zien. Airbnb denkt dat dit komt doordat mensen door de coronacrisis graag in dunbevolkte gebieden verblijven en liever niet de grens overgaan.

Vanwege de coronacrisis daalde de omzet van Airbnb in het tweede kwartaal met 67 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet ging omlaag van ruim 1 miljard dollar (bijna 850 miljoen euro) naar 335 miljoen dollar. Daarmee kwam het bedrijf uit op een verlies van 400 miljoen dollar voor belastingen, afschrijvingen en aflossingen.

Ondanks het forse corona-effect is Airbnb nog steeds van plan dit jaar naar de beurs te gaan. Dat liet het verhuurplatform eerder deze week weten aan Amerikaanse media.