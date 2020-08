Het moederbedrijf van Miss Etam, Steps, Expresso, Claudia Sträter en Promiss is failliet, maar de winkels zijn nog open. Volgens een woordvoerder is dat de beste manier om een doorstart te bewerkstelligen.

"Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een doorstart", zegt de woordvoerder donderdag. Na een eerder uitstel van betaling werd moederbedrijf FNG vrijdag failliet verklaard.

Volgens de woordvoerder was de aanvraag van het faillissement technisch-juridisch van aard en ingediend met het oog op een doorstart. "Een succesvolle doorstart van de Nederlandse FNG-merken, of delen daarvan, is hierdoor kansrijker." De activiteiten van FNG in België werden begin augustus al failliet verklaard.

In Nederland heeft FNG 103 Miss Etam-winkels, 10 Steps-filialen, 29 Expresso-vestigingen en 30 winkels met Claudia Sträter op de gevel. Promiss leidt sinds begin dit jaar uitsluitend nog een online bestaan.

In totaal werken in de winkels, het distributiecentrum en het hoofdkantoor vijftienhonderd werknemers. Hun loon wordt nu betaald door het UWV.