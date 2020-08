De Europese economie kromp in het tweede kwartaal met 11,9 procent en ook in de lidstaten was er sprake van sterke teruggang. Vrijdag worden de cijfers over de Nederlandse economie in die periode gepubliceerd. Dan wordt duidelijk in welke mate het binnenlands product (bbp) gekrompen is.

Analisten van de Rabobank rekenen op een krimp van het bbp in Nederland van 8 procent in het tweede kwartaal, terwijl ING in het zogeheten basisscenario uitgaat van een terugval van 10 tot 11 procent kwartaal op kwartaal.

"Nederland krijgt te maken met een ongekende bbp-krimp, een recorddaling voor een specifiek kwartaal. Ook gekeken naar de moderne geschiedenis is deze neergang uniek", zegt Marcel Klok, macro-econoom bij ING.

"De coronamaatregelen waren wel wat soepeler dan in een aantal andere landen, maar ook de zogeheten intelligente lockdown is een lockdown. Er zijn echt winkels en restaurants gesloten geweest en dat kost gewoon heel veel economische activiteit", voegt Klok toe

In het eerste kwartaal kwam bleef de neergang beperkt tot 1,5 procent. Voor heel 2020 rekent ING op een krimp van 5 tot 6 procent jaar op jaar.

Spaanse en Britse economieën kregen zwaarste klappen

Als de impact op het bbp van tussen de 8 en 11 procent werkelijkheid wordt, dan presteert Nederland niet veel beter dan de ons omringende landen. In Duitsland werd een recordkrimp van 10,1 procent genoteerd in het tweede kwartaal, in Frankrijk een van 13,8 procent.

Ook Spanje en Italië belandden in het afgelopen kwartaal in een recessie, met een krimp van respectievelijk 18,5 procent en 12,4 procent. In het Verenigd Koninkrijk zag men een recordkrimp van 20,4 procent.

Buurland België deed het met een economische neergang van 12,2 procent tussen maart en juli niet veel beter. In Oostenrijk kwam de krimp van het bbp uit op 10,7 procent, waarmee de economie van het Alpenland net iets beter presteerde dan de rest van de Europese economieën.

Economische krimp in het tweede kwartaal Litouwen: -5,1 procent

Letland: -7,5 procent

Tsjechië: -8,4 procent

Zweden: -8,6 procent

Duitsland: -10,1 procent

Oostenrijk: -10,7 procent

België: -12,2 procent

Italië: -12,4 procent

Frankrijk: -13,8 procent

Portugal: -14,1 procent

Spanje: -18,5 procent

Verenigd Koninkrijk: -20,4 procent

EU: -11,9 procent

Eurozone: -12,1 procent

Economische schade relatief beperkt in Zweden

Een positieve uitschieter in het tweede kwartaal - voor zover daar sprake van kan zijn - was Zweden. Daar bleef de economische krimp 'beperkt' tot 8,6 procent. Mogelijk bestaat er een verband tussen de relatief soepele coronamaatregelen in het Scandinavische land en de kleinere impact op het bbp, al rekenen economen daar vooralsnog niet op.

"Het is nog te vroeg om te beoordelen hoe de verschillende strategieën voor de omgang met het coronavirus de economieën zal beïnvloeden", aldus econoom Torbjorn Isaksson van Nordea in gesprek met de Financial Times vorige week. Nordea is een financieel dienstverlener die zich richt op de Scandinavische markt.

Voor het hele jaar verwachten economen een krimp van 4 tot 5 procent in Zweden, waarmee het eveneens beter zou scoren dan andere landen in de eurozone, maar niet veel beter dan een land als Denemarken, wat wel goeddeels op slot ging op het hoogtepunt van de coronacrisis.