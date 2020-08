Hoewel de programma's van RTL in de afgelopen zes maanden goed werden bekeken, heeft het bedrijf toch een stuk minder minst gemaakt. De advertentie-inkomsten zijn vanwege de coronacrisis hard gedaald, waardoor het bedrijf bijna 90 procent aan winst heeft ingeleverd, meldt RTL donderdag.

In de eerste helft van 2020 kromp de Nederlandse markt voor televisieadvertenties met 26,2 procent. Dat leidde ertoe dat de omzet van RTL Nederland met net geen 12 procent daalde en de winst met bijna 90 procent. De winst zakte van 18 miljoen euro naar 2 miljoen euro.

"De impact van COVID-19 op de advertentiemarkt is groot", zegt CEO Sven Sauvé van RTL Nederland daarover. "Gelukkig konden we terugvallen op de stevige fundamenten van onze strategie. Door snel te handelen en kritisch naar onze kosten te kijken, hebben we ondanks de aanzienlijke daling in advertentie-inkomsten toch een positief resultaat kunnen realiseren."

Opvallend is verder dat het aantal abonnees van streamingdienst Videoland harder groeide dan ooit. Ten opzichte van juni 2019 zijn er nu ruim 40 procent meer betalende abonnees. De abonnees keken samen ruim 30 procent meer naar films en series dan een jaar eerder. Volgens RTL komt dat vooral door de populaire serie Mocro Maffia en de realityserie Temptation Island.