De Verenigde Staten hebben de lijst met importtarieven voor een reeks producten uit Europa aangepast. Daarbij is een aantal kaasproducten uit onder andere Nederland van de lijst gehaald. Dat is goed nieuws, zegt brancheorganisatie van kaashandelaren Gemzu donderdag desgevraagd tegen NU.nl.

Sinds oktober vorig jaar heft de VS importtarieven op een reeks producten uit de Europese Unie. Dat is het gevolg van de uitspraak van wereldhandelsorganisatie WTO in een al zestien jaar durend conflict tussen de VS en de EU over staatssteun van beide economische grootmachten aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing.

Het slechte nieuws is dat de VS heeft besloten de lijst met importtarieven op een reeks producten uit de Europese Unie niet helemaal van tafel te halen, iets waar de EU wel op gehoopt had.

"Het feit dat er iets vanaf is, is altijd beter dan dat er weer producten bij komen", zegt directeur Onno Boersma van Gemzu. Volgens de voorman van de Nederlandse kaashandelaren dreigde juist een verhoging en uitbreiding van de tarieven.

Kazen komen in veel verschillende varianten

Een woordvoerder van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) nuanceert dat de Nederlandse kaassector door de Amerikaanse heffingen niet heel hard geraakt werd en wordt. "Potentieel werd ongeveer de helft van de totale exportwaarde naar de VS geraakt, en die totale waarde was vorig jaar 81 miljoen euro." De totale Nederlandse exportwaarde van kaas bedroeg vorig jaar 3,5 miljard euro.

Welk deel van de Nederlandse kazen nu precies is vrijgesteld, is zelfs voor de kenners moeilijk vast te stellen. "De VS gebruikt andere importcodes dan onze uitvoercodes", legt Boersma uit. "Daardoor is dat niet een-op-een te zeggen."

Bovendien komt de Goudse en Edammer kaas in een heleboel varianten, bijvoorbeeld qua vetgehalte. "Maar het is er in ieder geval niet slechter op geworden."

Wel is de reikwijdte van de sancties voor de kaashandelaren nog wat groter dan alleen de Nederlandse kazen als Gouda en Edammer. "Onze handelaren leveren ook buitenlandse kazen aan de VS", weet de Gemzu-directeur.

Europa kan mogelijk terugslaan

In oktober vorig jaar gaf de WTO de VS toestemming om tarieven te heffen op goederen uit de EU ter waarde van 7,5 miljard dollar. De VS heeft nu bekendgemaakt de importtarieven voor Airbus op 15 procent en op veel andere Europese producten, zoals Schotse whisky en Franse wijn, op 25 procent te houden.

De Britten en Grieken worden met minder tarieven geconfronteerd, de Fransen en Duitsers meer. De nieuwe lijst gaat op 1 september in.

De VS vindt dat de EU niet genoeg heeft gedaan naar aanleiding van de uitspraak van de WTO in de zaak, ondanks een 'geste' van Airbus onlangs. De VS zegt wel te kijken naar een nieuwe manier om het langlopende conflict vlot te trekken.

Mogelijk krijgt de EU dit najaar de mogelijkheid om terug te slaan met tarieven, want dan spreekt de WTO zich uit over vermeende subsidie van de VS aan Boeing.