Veel mensen zijn door de uitbraak van COVID-19 hun baan kwijtgeraakt. Maar in sommige sectoren staan werkgevers juist te springen om personeel, bijvoorbeeld om monteurs, leerkrachten, accountants en hoveniers. Dat meldt UWV donderdag.

De uitkeringsinstantie maakte een overzicht van branches waarin nog volop werk is. Onder meer in het onderwijs, de zorg en de ICT-sector kunnen werkzoekenden nog aan de slag. Ook in de techniek, accountancy en hoveniersbranche zijn nog steeds personeelstekorten.

In andere beroepsgroepen is het juist moeilijker geworden om aan een baan te komen. Waar in het verleden onder meer in de horeca, beveiliging en transport en logistiek behoefte was aan meer personeel, zijn die tekorten door de COVID-19-pandemie verdwenen.

"De kansen voor bijvoorbeeld koks, objectbeveiligers en buschauffeurs zijn ineens een stuk kleiner geworden", aldus het UWV. "Dat kan tijdelijk zijn, maar het kan ook langer duren als het slechter gaat met de economie."

De instantie ziet een omslag op de arbeidsmarkt ontstaan, waarbij het aantal beroepen waar je veel kans maakt op een baan vermindert, terwijl er steeds meer beroepen zijn waar de mogelijkheid op werk klein is.

Toch is UWV niet uitsluitend negatief. "Inmiddels neemt de vraag naar personeel weer wat toe en daarmee ook de kans op werk, maar bij veel beroepen nog niet tot het niveau van voor corona."