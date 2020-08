Rabobank heeft in de eerste zes maanden 1 miljard euro opzijgezet voor leningen die vermoedelijk niet worden terugbetaald door bedrijven die door de COVID-19-pandemie in de problemen zijn gekomen. De winst is daardoor grotendeels verdampt, meldt de bank donderdag.

Door deze reservering heeft Rabobank nu in totaal 1,442 miljard euro opzijgezet voor de kredieten die wellicht niet terugbetaald worden. Er zat al zo'n 400 miljoen euro in deze reservepot.

De winst viel in de eerste jaarhelft van 2020 fors lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar: 227 miljoen euro, tegenover 1,21 miljard.

Naast de reservering heeft Rabobank ook diverse bezittingen moeten afwaarderen, net zoals veel andere bedrijven in deze tijd doen. Het gaat bij de afwaarderingen van Rabobank onder meer om de eigen investeringsdivisie en een belang in de Amerikaanse Mechanics Bank.

De omzet kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 5,2 miljard euro. Dat was 8 procent minder dan de 5,7 miljard euro van de eerste helft van 2019. Een afname van de bedrijvigheid is de belangrijkste oorzaak van de omzetdaling.