Financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders een brief gestuurd om ze te waarschuwen voor bendes die via de telefoon consumenten benaderen met dubieuze beleggingsaanbiedingen, zo meldt de AFM donderdag.

De toezichthouder kreeg de gegevens over de consumenten van justitie. De namen stonden op een lijst die in beslag is genomen bij een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek.

De AFM rept van boilerrooms, een ander woord voor een ruimte van waaruit de bendes opereren. Een boilerroom wordt ook wel vergeleken met een callcenter, maar heeft een dubieus karakter doordat ook gebruik wordt gemaakt van belscripts en lijsten. De oplichters gebruiken die lijsten met namen om consumenten telefonisch te benaderen met een zogenaamd "geweldig beleggingsaanbod".

"Vaak spiegelen ze voor dat investeringen snel veel geld opleveren en er weinig risico's zijn", aldus de AFM. De oplichters knopen eerst een gezellig gesprek aan met de potentiële slachtoffers en proberen zo een band op te bouwen." Ook wordt gebruikgemaakt van belscripts om hen te bewegen in te stappen en vervolgens steeds meer geld in te leggen."

De belbendes komen aan de telefoonnummers doordat consumenten deze online invullen. "Of achterlaten door ergens op te klikken. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een advertentie op Facebook of in andere media, maar ook via sites met beleggingsaanbiedingen", zegt de AFM. Het nummer belandt dan op een lijst.

En die lijsten blijven eindeloos circuleren. "Op de lijst komen is dus gemakkelijk, maar ervanaf komen lijkt haast onmogelijk." De AFM waarschuwt deze mensen dan ook om nooit in te gaan op een telefonisch beleggingsaanbod en adviseert om meteen op te hangen.