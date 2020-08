Het aantal Nederlandse bedrijven dat op de fles is gegaan, was in juli opnieuw lager dan in de maand ervoor. Het aantal faillissementen is drie maanden op rij gedaald en inmiddels uitgekomen op het laagste punt sinds april 2000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal bedrijven dat in juli bankroet ging, kwam uit op 204. Dat waren er 27 minder dan in juni en 61 minder dan in mei. De piek van dit jaar lag in april, toen 335 bedrijven op de fles gingen. April was de eerste maand waarin van het begin tot het eind sprake was van een lockdown.

Vanwege de impact van COVID-19 op de economie zou je verwachten dat het aantal faillissementen juist toeneemt. Toch is na april sprake van een daling. Waardoor dit komt, meldt het CBS niet. Ook was er bij het statistiekbureau nog niemand bereikbaar voor een toelichting. Mogelijk hebben de steunmaatregelen van de overheid een belangrijke rol gespeeld bij de beperking van het aantal faillissementen.

De handel was in juli de sector met het grootste aantal faillissementen: 39. Er zijn echter veel bedrijven actief in deze branche. Relatief gezien was de horeca de sector waarin de meeste bedrijven op de fles gingen.

Het CBS kwam ook met cijfers over het aantal faillissementen van vorige week. Tussen 3 en 9 augustus ging 41 bedrijven bankroet. Dat zijn er vijf minder dan in de week ervoor.

Voor het gehele jaar staat de teller inmiddels op 2.225. Ondanks de lockdownmaatregelen die het bedrijfsleven hard hebben getroffen, gaat het nog altijd om 81 minder bedrijven dan in dezelfde periode vorig jaar.