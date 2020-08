De kinderkleding van HEMA met daarop afbeeldingen van krokodillen maakt toch wel inbreuk op de merkrechten van modemerk Lacoste. Eind 2018 bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de krokodillen op de kinderkleding konden blijven staan, maar het hof is het daar niet mee eens.

HEMA moet van het hof stoppen met de verkoop van het ondergoed met de krokodillen en moet bovendien een deel van de juridische kosten die Lacoste maakte vergoeden. Dat komt neer op ruim 31.000 euro. Dat blijkt uit de uitspraak die is gepubliceerd op de website Boek9.nl

De winkelketen kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Of HEMA dat gaat doen, is nog niet duidelijk.

HEMA bracht het kinderondergoed in het voorjaar van 2018 op de markt. Een paar maanden later sleepte Lacoste HEMA voor de rechter, om dat de winkelketen kinderkleding verkoopt met een krokodil erop.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Nederlandse retailer wordt beschuldigd van het namaken van kleding van andere merken. Eerder moest HEMA nog ruim 4,4 miljoen euro schadevergoeding betalen aan Levi's. De achterzakken van de spijkerbroeken leken te veel op die van het Amerikaanse modemerk.

In 2014 werd HEMA voor de rechter gesleept door wijnboer Ilja Gort. De tulp op het wijnetiket zou zijn overgenomen door HEMA. De winkelketen beloofde daarop de etiketten van de producten aan te passen.