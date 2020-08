Net zoals Apple onlangs, heeft ook Tesla besloten om de aandelen in het bedrijf te splitsen waardoor de prijs van een aandeel in ieder geval voorlopig lager wordt. Dat heeft de maker van elektrische auto's bekendgemaakt.

Elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in vijf nieuwe stukken. "Zodat een aandeel bereikbaarder wordt voor werknemers en beleggers", aldus Tesla bij de aankondiging.

Iedereen die op 21 augustus een aandeel Tesla in bezit heeft, krijgt daar 28 augustus na sluiting van de Amerikaanse beurs vier aandelen bij. Dat is op een vrijdagavond, de handel in de nieuwe aandelen Tesla begint dan op maandag 31 augustus.

Apple maakte eind juli bekend de zeer prijzige aandelen voor het eerst sinds 2014 weer te splitsen. Aandeelhouders Apple kregen vier aandelen in ruil voor een.