Reisorganisatie TUI leent nog eens 1,2 miljard euro van de Duitse overheid. Een bestaande lening wordt door de Duitse staatsbank verhoogd met 1,05 miljard euro. Daarnaast geeft TUI een converteerbare obligatie van 150 miljoen euro uit aan het Duitse stabiliseringsfonds WSF, meldt het bedrijf woensdag.

Volgens TUI is het geld nodig om het bedrijf door de winter te helpen. In dat seizoen worden altijd minder reizen geboekt. Daarnaast kan het bedrijf het geld gebruiken om te kunnen omgaan met de onzekerheid rondom de reisbeperkingen.

CEO Fritz Joussen van TUI benadrukt dat het alweer beter met het bedrijf gaat dan aan het begin van de coronacrisis. "Mensen gaan weer op vakantie", zegt hij. Toch denkt hij dat de steun hard nodig is, omdat niemand weet wanneer een werkend vaccin ontwikkeld wordt.

Het is niet de eerste keer dat TUI geld van de Duitse overheid leent. In maart leende de reisorganisatie al 1,8 miljard euro vanwege de coronacrisis. Een van de voorwaarden van de lening is dat TUI gedurende de looptijd van de lening geen dividend mag uitkeren.