Dankzij het warme weer in vakantietijd is het een toptijd voor de ijssalons. Deze weken maken een hoop goed, maar volgens de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum (VAI) is het seizoen nog niet gered.

"Dankzij het mooie weer en doordat het ook nog vakantie is, komen we een heel eind met het goedmaken van het jaar", zegt voorzitter Teun Loonen van de VAI. Als gevolg van de lege straten aan het begin van het voorjaar is de omzet flink teruggevallen.

"We moeten het in het voorjaar en de zomer verdienen voor het hele jaar", licht Loonen toe. Een deel van ijssalons viel niet onder de lockdownmaatregelen, maar de vestigingen met een zitgedeelte wel. "De straten waren leeg, dus hebben we alle leden geadviseerd tijdelijk dicht te gaan."

De ijssalons met een zitgedeelte hebben ook nu weer te maken met extra maatregelen. "We hebben weer een nieuw protocol opgesteld dat sinds deze week geldt in verband met de registratieplicht." De ijsbranche heeft alle begrip voor de maatregelen. "Maar ijs is wel een impulsproduct", zegt de VAI-voorzitter.

De volgende trend wordt vegan ijs

Bovendien is het alle hens aan dek, maar moet ook rekening worden gehouden met de regels. "Je kunt niet met veel personeel tegelijkertijd achter de vitrine staan." Dat heeft volgens Loonen nog langere rijen voor de ijssalons tot gevolg.

In de eerste periode na de lockdown hebben veel ambachtelijke ijsbereiders zich op de verkoop van ijs voor thuis gestort. Dat doen ze nu minder vanwege de topdrukte in de salons. Wel maken ze zich op voor de volgende trend: vegan ijs. "Een blijvende trend na de coronatijd, zo verwachten we."

Nederland telt zo'n duizend ambachtelijke ijssalons.