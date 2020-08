Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat werknemers direct worden getest als ze in contact zijn gekomen met coronapatiënten. De organisaties willen op die manier voorkomen dat werknemers lang in thuisquarantaine moeten zitten, want dat kost werkgevers veel geld.

De organisaties zijn bang dat werkgevers het moeilijk krijgen door de verplichte quarantaine, omdat het aantal werknemers dat moet thuisblijven flink kan oplopen. "Lang niet iedereen kan vanuit huis zijn of haar werk doen. De rekening daarvoor ligt bij de werkgever die het loon moet doorbetalen. En veel bedrijven hebben het in deze crisis al moeilijk genoeg", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Vonhof ziet liever dat alleen zieke werknemers in quarantaine gaan. "Het is leuk en aardig om dat in bepaalde gevallen te verplichten. Maar wie niet besmet is, hoeft niet thuis te blijven en kan aan het werk."

Ook zegt hij dat het voor werkgevers mogelijk zou moeten zijn om hun werknemers te verplichten tot een coronatest. "Je mag bij een ziekmelding niet vragen wat iemand mankeert en je mag ook niet vragen waar iemand op vakantie is geweest. Dat zou in deze uitzonderlijke tijd anders moeten", meent Vonhof.

Op dit moment kunnen alleen mensen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Volgens het RIVM is het wel mogelijk om met een test bij mensen zonder symptomen het coronavirus te constateren, maar kan een negatieve test niet uitsluiten dat ze het virus bij zich dragen.