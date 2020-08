Dankzij de milde lockdown staat de Nederlandse economie er relatief goed voor, zei financieel topman Clifford Abrahams van ABN AMRO woensdag tijdens de toelichting op de tweedekwartaalcijfers van de bank.

Bij die gelegenheid liet ABN ook zijn licht schijnen op de Nederlandse economie. "We zien dat Nederland echt heeft geprofiteerd van de intelligente lockdown. Daardoor komt het herstel sneller en is de krimp minder groot dan in andere landen", aldus Abrahams.

ABN, dat woensdag aankondigde de activiteiten buiten Nederland en Europa flink af te bouwen, heeft nog wel kantoren over de hele wereld en hoort ook via die contacten dat collega's in het buitenland bewondering hebben voor de Nederlandse aanpak. "We blijven voorzichtig optimistisch", zegt Abrahams.

De meeste werknemers van ABN AMRO werken, net als veel ander kantoorpersoneel in Nederland, nog thuis. "We hebben nu het beleid dat niet meer dan 25 procent van de kantoren benut wordt." De hypotheekgesprekken met klanten verlopen vandaag de dag via videobellen.

ABN verwacht dat de Nederlandse economie over de periode 2019-2021 met 2,6 procent krimpt, versus een krimp van 3,7 procent in de eurozone. "Het werkloosheidspercentage zal relatief laag blijven." De bank voorziet voor dit jaar een werkloosheidspercentage van 4,5 procent in Nederland, tegenover het dubbele daarvan in de eurozone.

De bank verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 5,4 procent krimpt en die van de eurozone met 6,9 procent. Vrijdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Nederlandse cijfers over het tweede kwartaal bekend.