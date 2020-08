De Britse economie is in het tweede kwartaal in een recessie beland doordat het binnenlands product (bbp) voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen. In de periode van april tot en met juni kromp het bbp met 20,4 procent, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Britse nationale statistiekbureau.

Het gaat om een recordkrimp in het kwartaal waarin het land grotendeels in lockdown zat als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

In juni, toen de maatregelen versoepeld werden, waren dan ook weer tekenen van herstel te zien. In die maand groeide de Britse economie met 8,7 procent ten opzichte van de maand mei.

"De recessie die is veroorzaakt door de coronacrisis is de grootste daling van het bbp op kwartaalbasis ooit gemeten", zegt Jonathan Athow van het Britse nationale statistiekbureau.

Hoewel er in juni weer tekenen van herstel waren, lag het bbp toen nog maar op een zesde van het niveau van februari (voor de COVID-19-pandemie).

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak zegt in een reactie dat de cijfers bevestigen dat het Verenigd Koninkrijk in zwaar economisch weer zit. "Honderdduizenden mensen hebben hun baan al verloren en triest genoeg zal dit nog veel meer mensen overkomen in de komende maanden."