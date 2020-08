Just Eat Takeaway, moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl, verwerkte door de wereldwijde lockdownmaatregelen in de eerste helft van dit jaar 32 procent meer orders, blijkt uit de woensdag gepubliceerde halfjaarcijfers.

In de eerste zes maanden van dit jaar wist Just Eat Takeaway zijn verkopen flink te verhogen. Wereldwijd zijn 257 miljoen orders bezorgd, wat neerkomt op een stijging van 32 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in het tweede kwartaal was een duidelijke stijging in het aantal orders te zien. De wereldwijde lockdownmaatregelen vanwege de uitbraak van COVID-19 speelden hierin een belangrijke rol.

De opbrengsten groeiden zelfs met 44 procent en kwamen uit op 1 miljard euro. De stijging is niet zozeer het gevolg van de overname van Just Eat begin dit jaar, want bij de bepaling van de groeicijfers zijn de opbrengsten van van Just Eat van vorig jaar meegenomen.

In de eerste zes maanden van dit jaar verwerkte het bedrijf 23 miljoen orders in Nederland. Dat was 24 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde bedrag per order steeg ook. De omzet in Nederland kwam uit op 80 miljoen euro. Dat is 40 procent meer dan in de eerste helft van 2019.

Ondanks de omzetgroei kwam het bedrijf uit op een verlies van 158 miljoen euro. Dit hangt samen met de extra kosten die het bedrijf moest maken voor de integratie van maaltijdbezorger Just Eat. Ook waren er extra uitgaven voor de aankoop van maaltijdbezorger Grubhub, waarvan de overname momenteel in volle gang is.