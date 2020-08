ABN AMRO verlegt de focus en richt zich in de toekomst op de activiteiten in Nederland en Noordwest-Europa. De bank krimpt de divisie zakelijk bankieren fors in en de activiteiten op het gebied van financiering van de handel en grondstoffensector worden volledig stopgezet. Daardoor verdwijnen achthonderd banen, maakt het bedrijf woensdag bekend.

In de komende drie tot vier jaar moet de afslankoperatie haar beslag krijgen. De zakelijke divisie bestaat nu nog in totaal uit ongeveer 2.500 banen, waarvan er dus 800 worden geschrapt. Het gaat om 150 banen in Nederland.

Hoe de banen precies worden geschrapt - of er bijvoorbeeld gedwongen ontslagen vallen - is nog niet duidelijk, meldt een woordvoerder van de bank.

ABN AMRO wil met zijn zakendivisie focussen op regio's waar schaalgrootte bereikt kan worden en hoopt met de inkrimping van de zakelijke activiteiten de kans op financiële tegenvallers te verkleinen.

De onlangs aangetreden topman Robert Swaak maakte eerder al bekend de zakenbankactiviteiten kritisch tegen het licht te willen houden.

In het afgelopen kwartaal moest de bank opnieuw kredietvoorzieningen treffen, omdat diverse leningen mogelijk niet volledig worden terugbetaald. Het gaat daarbij om leningen aan bedrijven die vanwege de coronacrisis en de lage olieprijs in de problemen zijn gekomen.

Mede hierdoor kwam ABN AMRO in het tweede kwartaal onder de streep uit op een verlies van 5 miljoen euro. Dat was aanmerkelijk beter dan het resultaat over het eerste kwartaal, toen een verlies van 395 miljoen euro in de boeken is gezet.