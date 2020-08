Door de recente koersstijgingen van het aandeel Apple is CEO Tim Cook van het bedrijf miljardair. Dat maakt CNN op uit de Bloomberg Billionaires index, het overzicht van (multi)miljardairs van financieel dataleverancier Bloomberg.

De aandelen Apple zijn dit jaar ruim 50 procent in koers gestegen en kenden vorige week een nieuwe koerssprong. De totale beurswaarde van het techbedrijf nadert inmiddels de 2 biljoen dollar (ongeveer 1,70 biljoen euro).

Cook heeft naar schatting 0,02 procent van de aandelen Apple in bezit en maakt door de koersstijging de sprong naar het miljardairschap, heeft Bloomberg berekend. Zijn aandelenpositie is relatief klein, maar hij heeft ook inkomsten uit onder meer een functie in de raad van bestuur van Nike.

De koersstijgingen van de grote techaandelen hebben het privé-inkomen van wel meer bestuurders van die bedrijven flink opgekrikt, maar waar Cook in afwijkt is dat hij niet de oprichter is van Apple. Sundar Pichai, de huidige CEO van Alphabet (het vroegere Google) bijvoorbeeld, komt in de index niet voor.

Het vermogen van de oprichters van de grote techbedrijven ligt nog veel hoger. Mark Zuckerberg, de geestelijk vader van Facebook bijvoorbeeld, trad vorige week nog toe tot het gezelschap mensen dat 100 miljard dollar of meer bezit. Dat gezelschap is niet groot: de enige andere leden zijn Jeff Bezos van Amazon en Bill Gates van Microsoft.