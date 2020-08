Nederlandse consumenten drinken de afgelopen jaren steeds meer voorverpakt water en minder frisdrank. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging Frisdrank Waters en Sappen (FWS) woensdag bekendmaakt.

Sinds 2011 tot en met vorig jaar is de consumptie van mineraalwater, al dan niet met een smaakje, met bijna 40 procent toegenomen. De verkoop van frisdrank daalde over diezelfde periode met bijna een kwart.

Volgens FWS is met name water met een smaakje sinds 2013 bezig aan een stevige opmars. "Dat wordt vaak gezien als alternatief voor frisdrank." In het buitenland is het al langer gemeengoed om voorverpakt water te drinken, maar dankzij de goede kwaliteit van het Nederlandse kraanwater bleef de verkoop in Nederland altijd achter.

"Het lijkt er nu op dat ook Nederland plat, bruisend en flavoured water in fles of pak heeft omarmd." In 2011 ging bijna 330 miljoen liter water over de toonbank, vorig jaar was dat 483 miljoen liter. In 2018 was het zelfs nog meer. "Dat was een extreme piek die alles te maken had met de warme zomer van 2018", zegt een woordvoerder van FWS.

'Toevoegen van smaken aan water is belangrijke motor achter groei'

Water wordt gezien als goede dorstlesser en het wordt gezien als gezond, blijkt uit onderzoek naar de drinkgewoontes door FWS. "Hoewel aan mineraalwater op het eerste gezicht niet veel lijkt te vernieuwen of verbeteren, zijn innovaties als het toevoegen van natuurlijke smaakvleugjes wel degelijk een belangrijke motor achter de groei van de categorie als geheel", stelt de brancheorganisatie.

Veel consumenten vinden water met een smaakje toch net wat lekkerder blijkt uit het onderzoek. "Ruim de helft van de drinkers van smaakwaters kiest voor dit drankje omdat deze minder calorieën en suiker bevatten dan traditionele, koolzuurhoudende, frisdranken." In water met een smaakje zitten volgens FWS geen suiker en geen calorieën.

Spadel, van Spa, verwacht wel dat de coronacrisis dit jaar roet in het eten kan gooien voor wat betreft de stijgende trend op het totaal verkochte volume. "Grootverpakkingen blijft wel groeien, met name ook omdat mensen nu veel thuis zijn. On the go-verpakkingen staan juist onder druk omdat consumenten minder onderweg zijn."

'Hopen op herstel door warm weer'

De Spa-producent hoopt dat het warme weer van de laatste tijd herstel oplevert. "We vrezen evengoed dat dit niet het niveau zal halen van de afgelopen jaren." Spadel ziet wel ook dat water met een smaakje, zonder bubbels, een echte trend is

De verkoop van frisdranken, waters en sappen is de afgelopen jaren juist weer toegenomen nadat de consumptie sinds de vorige crisis daalde. Vanaf 2018 zette de groei weer in. Dat gaat niet alleen om frisdrank, water en sap, ook energiedrank, sportdrank, ijsthee en siroop vallen onder de categorieën die FWS vertegenwoordigt.