Goederen uit Hongkong die bestemd zijn voor de Verenigde Staten krijgen voortaan het label 'Made in China'. Dit betekent dat voor deze goederen dezelfde invoerheffingen gelden als voor Chinese producten, heeft de Amerikaanse regering dinsdag bekendgemaakt.

De nieuwe maatregel wordt 45 dagen na publicatie van kracht. Dit betekent dat de goederen uit Hongkong vanaf 25 september 2020 het Made in China-label krijgen.

De beslissing van de Amerikanen volgt op de invoering van een nieuwe wet in China, waarmee het Aziatische land zijn grip op Hongkong, een voormalige Britse kolonie, wil verstevigen. Die greep is nu zo sterk dat de VS de speciale status die het in het verleden aan Hongkong heeft toegekend, niet meer in stand wil houden.

De Verenigde Staten en China voeren al enige tijd een handelsoorlog met elkaar. Hierbij voeren beide landen veel extra invoertarieven in voor elkaars producten. De tarieven die de VS heeft opgelegd aan China gelden vanaf 25 september dus ook voor goederen uit Hongkong.