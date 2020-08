Speelgoedfabrikant Easy2Company uit Heerhugowaard heeft een oplossing gevonden in een conflict met stervoetballer Lionel Messi. De Argentijn was volgens het bedrijf in gebreke gebleven bij een sponsorovereenkomst, maar hij gaat nu op indirecte wijze toch reclame maken voor de Space Scooter van het bedrijf.

Er komt een game rond de step en daarin is een ontmoeting met Messi en een kaartje voor een wedstrijd van Barcelona te winnen. "We zijn heel blij dat we er op deze manier zijn uitgekomen", zegt directeur Joost Blom van het bedrijf. "Het was een lang verhaal dat nu is opgelost."

Easy2Company sloot in 2014 een overeenkomst met Messi om reclame te maken voor de nieuwe step. Afgelopen najaar begon het bedrijf een rechtszaak, omdat de Barcelona-vedette helemaal niets gedaan zou hebben om de Space Scooter te promoten.

Of de zaak Easy2Company per saldo veel geld gekost heeft, is volgens Blom nu moeilijk te zeggen. "De game is toch goede reclame en die geeft de verkoop van de steps hopelijk ook weer een boost. "

Het bedrijf hoopt winnaars van de game begin 2021 de ontmoeting met Messi rond een wedstrijd van Barcelona aan te kunnen bieden. Dat hangt allemaal nog wel af van de ontwikkeling van het coronavirus.