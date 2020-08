Tijdens een hittegolf neemt ons energieverbruik toe. Dat komt niet alleen doordat we massaal ventilatoren en airco's aanzetten, ook de koelkast zet een tandje bij.

"'s Zomers stijgt de vraag naar stroom altijd als het warm is", zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. "Per graad dat het warmer is, neemt het stroomverbruik met 130 megawatt toe."

Dat staat gelijk aan het verbruik van een stad met 100.000 inwoners, zoals Delft. Of aan 1 procent extra stroomverbruik op het normale gemiddelde verbruik. "Dus als het 10 graden warmer is, neemt het verbruik met 10 procent toe."

Als het erg warm is, moet de koelkast bijvoorbeeld veel harder werken om de gewenste temperatuur te bereiken. "Dat komt doordat de omgeving warmer is", legt Visser uit. "Als het binnen 20 graden is, moet die ruim 10 graden koelen om de gewenste temperatuur te krijgen, bij 30 graden binnen komt er dus 10 graden om te koelen bij."

Dat we nu massaal ventilatoren en airco's aanzetten om te proberen de hitte binnen te verdrijven, heeft natuurlijk ook effect. Al zit er wel een groot verschil tussen wat een ventilator verbruikt en wat een airco verbruikt. Ook leiden de verschillende soorten airco's tot verschillende resultaten.

Airco aan of 1.000 kilometer elektrisch rijden

Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat een ventilator maar 10 kilowattuur aan stroom gebruikt. "Gelijk aan dat van een strijkijzer", duidt Visser. Ingebouwde airconditioning waarmee een kamer wordt gekoeld, gebruikt 150 kilowattuur. "Dat staat gelijk aan de elektriciteit die nodig is om 1.000 kilometer te kunnen rijden met een elektrische auto." Daarmee zou je naar Zuid-Frankrijk kunnen rijden.

Een mobiele airco heeft 200 kilowattuur nodig om te kunnen draaien. Visser: "Het schijnt dat het effect van een mobiele airco in de praktijk niet veel groter is dan dat van een ventilator, omdat je een raam moet openzetten waardoor het apparaat de lucht kwijt kan." De grootste energieverbruiker is toch wel de ingebouwde airco in twee of meer kamers.

"Daarbij ligt het stroomverbruik op meer dan 300 kilowattuur. Dat komt neer op 10 procent van het gemiddeld jaarverbruik van een huishouden", weet Visser. De gebruikte getallen gelden als je de apparaten ongeveer 200 uur in een gemiddeld jaar gebruikt.

Volgens Essent staat in een op de vijf woningen inmiddels een airco en neemt de populariteit toe.

Het net raakt daar zeker niet overbelast van. "Er zijn steeds meer airco's, maar er zijn ook steeds meer zonnepanelen. Daardoor vraagt het verbruik van airco's geen elektriciteit van het net", zegt een woordvoerder van netbeheerder TenneT.