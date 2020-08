Er worden als gevolg van de hitte "gigantisch veel" zwembadjes verkocht. Bij bol.com ligt de verkoop bijna zeven keer zo hoog als normaal en ook bij Blokker vliegen ze de winkels uit, melden woordvoerders dinsdag aan NU.nl.

Bij Blokker is sinds het begin van de coronacrisis al een piek in de verkoop van zwembadjes te zien. "We verkopen er heel erg veel", zegt een woordvoerder van Blokker. "Sinds maart ligt de verkoop 60 procent hoger dan vorig jaar, we hebben dit jaar al meer dan 50.000 zwembaden verkocht."

Volgens hem past die enorme vraag naar zwembadjes in een bredere trend. "Mensen zijn veel meer thuis. Ze gaan niet uit eten en koken meer, zijn meer bezig met schoonmaken… Eigenlijk alles rondom het huishouden verkoopt heel erg goed, en daar passen zwembadjes bij."

Hoewel Blokker geen cijfers heeft van hoe goed de zwembadjes de laatste dagen verkopen, weet de woordvoerder wel dat er ook nu een piek is. "Als het één of twee dagen mooi weer is, zie je die verkoop nog niet echt stijgen, maar als het meerdere dagen mooi blijft wel. Dan denkt de consument: het heeft voor mij zin om die aankoop te doen."

Die piek ziet bol.com wel heel duidelijk. Daar is de verkoop van zwembadjes in de afgelopen week met 685 procent gestegen ten opzichte van drie weken geleden. En dat is nog niet eens de grootste piek die de webwinkel ooit zag: tijdens de hittegolf van 2019, toen de temperatuur opliep tot rond de 40 graden, werden er 785 procent meer zwembadjes verkocht.

"Zodra er een hittegolf voorspeld wordt, zien wij een enorme stijging van de verkopen van zwembaden, accessoires en opblaasfiguren", zegt een woordvoerder van bol.com. "Die kunnen honderden procenten hoger liggen dan een week ervoor met regulier Hollands zomerweer. Door de langdurige warmte houdt de piek ook langer stand."