Infoplaza, het bedrijf achter Weerplaza en Buienalarm, neemt Weeronline over. Daarmee wordt de onderneming naar eigen zeggen het grootste weerplatform van de Benelux, meldde Infoplaza maandag.

Meer dan tien miljoen mensen kijken volgens het bedrijf maandelijks naar een weerbericht op de platforms en ongeveer 85 procent van de Nederlandse media maakt gebruik van de weerinformatie.

Infoplaza werd in 2008 opgericht en nam twee jaar geleden Buienalarm al over. Het bedrijf kan Weeronline overnemen dankzij financiële steun van investeringsmaatschappij Bolster, dat in ruil daarvoor een belang van 42,5 procent in Infoplaza krijgt.

Weeronline bestaat sinds 1995 en is opgericht door weerman Gerrit Hiemstra. Hij verdient echter niets aan de overname, want in 2009 heeft hij Weeronline al aan een andere partij verkocht.

Het is niet bekend hoeveel Infoplaza betaalt voor Weeronline.