Zalando is in het eerste half jaar van 2020 flink gegroeid. Het heeft nu 34 miljoen actieve gebruikers in heel Europa, ruim 20 procent meer dan een jaar geleden. De omzet steeg in een jaar tijd met 19,6 procent naar 3,46 miljard euro, meldt de Duitse webshop dinsdag in het kwartaalbericht.

Vooral in het tweede kwartaal groeide Zalando hard. "We zijn sterker uit deze eerste golf van de pandemie gekomen", zegt CFO David Schröder daarover. "Veel van onze partners zijn intensiever zaken gaan doen via ons en het is ons samen gelukt om te groeien."

Zalando werkt samen met partners die hun artikelen op de website aanbieden. En ook op dat vlak is de modewebsite hard gegroeid. In het tweede kwartaal sloten 180 nieuwe merken zich aan bij het partnerprogramma. Daarmee groeide het meer dan dubbel zo hard als in dezelfde periode vorig jaar.

Over heel 2020 verwacht Zalando een omzetstijging van 15 tot 20 procent ten opzichte van 2019. Het bedrijf verwacht dat het voor 20 tot 25 procent meer artikelen zal verkopen en denkt dat het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (ebit) tussen de 250 en 300 miljoen euro zal uitvallen.