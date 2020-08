Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben in juni 80 procent minder passagiers vervoerd. Wel zijn er dit weekend voor het eerst sinds de coronacrisis weer meer dan 800.000 controles uitgevoerd op luchthavens in de Verenigde Staten, meldt Transportation Security Administration (TSA) maandag.

De twintig grootste luchtvaartmaatschappijen vervoerden in juni meer dan zestien miljoen reizigers. Dat is 80 procent minder dan in dezelfde maand in 2019.

Wel vlogen er bijna twee keer zoveel passagiers met een Amerikaanse maatschappij als in de maand mei.

Daartegenover staat dat er zondag 9 augustus voor het eerst sinds 17 maart weer meer dan 800.000 mensen werden gecontroleerd op Amerikaanse vliegvelden. Dit aantal ligt wel ruim 70 procent lager dan een jaar eerder; toen werden er circa 2,5 miljoen mensen gecontroleerd, blijkt uit de cijfers van TSA.

De toegenomen hoeveelheid veiligheidscontroles lijkt er heel voorzichtig op te wijzen dat meer Amerikanen weer het vliegtuig nemen.

Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de aandelen van verschillende grote Amerikaanse vliegmaatschappijen maandag op de beurzen stegen.