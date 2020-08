KLM-dochter Transavia begeeft zich op het terrein van de touroperators. Met Transavia Holidays biedt het bedrijf vanaf dinsdag pakketreizen aan. Transavia laat ook weten dat reizigers die nog wachten op hun geld van een geannuleerde vlucht, dat uiterlijk begin september tegemoet kunnen zien.

Eigenlijk wilde Transavia de nieuwe tak die ook pakketreizen aanbiedt al in april lanceren. Maar toen stonden de vliegtuigen als gevolg van de coronacrisis aan de grond. Nu Transavia Holidays wel wordt aangekondigd, wil Transavia meteen van de gelegenheid gebruikmaken om spijt te betuigen over de gang van zaken rond de coronacrisis.

Toen Transavia begin juli weer ging vliegen, moesten toch nog een aantal keer vluchten alsnog geannuleerd worden. "We zijn met het opstarten van ons vluchtschema tegen flinke uitdagingen aangelopen waar onze partners en passagiers last van hebben gehad. Dat spijt ons en is voor het grootste deel gelukkig opgelost."

Ook heeft inmiddels 95 procent van de klanten die hun vlucht tussen maart en juli in het water zagen vallen als gevolg van de coronacrisis, de optie aangeboden gekregen of ze geld terug willen in plaats van de eerder aangeboden voucher. Reizigers moeten die keuze hebben, maar kregen die in eerste instantie niet.

Vliegreizen van twee miljoen mensen geannuleerd

Dat proces is nu bijna afgerond, Transavia zegt op 95 procent te zitten, maar dan hebben de mensen hun geld nog niet terug. "We zijn bezig dat proces te automatiseren en begin september zouden klanten hun geld terug moeten hebben", zegt een woordvoerder. "Dat gaat om een deel van die reizigers, een groot deel houdt ook de voucher of heeft daar al gebruik van gemaakt."

In totaal moest Transavia zo'n negenduizend vluchten annuleren en raakte dat circa twee miljoen passagiers.

Met Transavia Holidays zegt Transavia tegemoet te komen aan de behoefte van consumenten van het gemak om alles in een te boeken - reis, verblijf en eventueel vervoer ter plaatse - en aan zekerheid.

Reiswereld verandert snel

De nieuwe reispoot van Transavia sluit zich aan bij de ANVR en Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). "Waarmee elke boeking gedekt is met de SGR-garantie." Transavia is bij uitstek een maatschappij die veel vliegt voor touroperators en zit met de nieuwe onderneming dus nadrukkelijk in het vaarwater van de grote klanten.

"We hebben goed nagedacht over deze stap en ze ook hierover geïnformeerd", zegt een woordvoerder. "We overvallen ze er niet mee." De reiswereld verandert snel en Transavia wil daarbij aanhaken. Ook wijst de woordvoerder op het wegvallen van Thomas Cook als aanbieder.

Die touroperator ging iets minder dan een jaar geleden over de kop.