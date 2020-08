Nederland werkt massaal thuis terwijl we midden in een hittegolf zitten. Maar waar de werkgever op de werkvloer wel verantwoordelijk is voor een koele werkplek, geldt dat niet voor thuis blijkt uit navraag bij werkgeversvereniging AWVN en vakbond FNV.

"De werkgever is niet verplicht om voor een koele werkplek thuis te zorgen", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN dinsdag. "En hoeft ook de kosten van bijvoorbeeld een ventilator of airco niet te vergoeden."

Vakbond FNV bevestigt dat. "Niet alle regels die van toepassing zijn op kantoor, gelden voor thuiswerken." Maar nu door het advies van de overheid in verband met de coronamaatregelen mensen en masse thuiswerken, geven zowel de werkgeversvereniging als de vakbond wel handvatten om het verhitte thuiswerkleed te verzachten.

Zo stellen beide voor dat in overleg de werktijden kunnen worden aangepast. "Bijvoorbeeld werken aan de randen van de dag als het koeler is in je werkruimte", licht een woordvoerder van FNV toe. Ook adviseren zowel de werkgevers als de vakbond dat werknemers vaker pauze zouden moeten nemen, in een koele ruimte. "En vaker douchen."

Zonwering wordt in alle gevallen genoemd als een vereiste, maar ook hierbij geldt dat de werkgever niet op hoeft te draaien voor de kosten hiervan. "Hou bijvoorbeeld de gordijnen dicht", wordt geadviseerd als kostenneutrale oplossing hiervoor.

Als thuiswerkers al kampen met gezondheidsklachten en als gevolg van de hitte meer last hebben, moeten ze overleggen met de bedrijfsarts over wat wijsheid is. "Hij kan de werknemer maatwerkadvies geven", zegt AWVN.

Als het niet te doen is, dan misschien toch naar kantoor

In het Arbobesluit, de uitwerking van de Arbowet waarin regels staan om arbeidsrisico's tegen te gaan, staan geen concrete gegevens over bijvoorbeeld bij welke temperatuur het nog te doen is om thuis te werken. "In het Arbobesluit staat alleen dat de temperatuur geen schade aan de gezondheid van de werknemers mag veroorzaken."

Door de werktijden aan te passen en vaker pauze te nemen, loopt in ieder geval de productiviteit van de werknemers terug. "Een te warme thuiswerkplek zorgt wel voor een lagere productiviteit én een rotgevoel", zegt de FNV daarover. Op sommige kantoren kunnen werknemers weer mondjesmaat terecht. "Als het echt niet te doen is thuis, kun je misschien afspraken maken om toch op kantoor te werken."