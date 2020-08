De tabaksprijzen zijn dit jaar in Nederland flink gestegen. In juli 2020 lag de prijs voor rookwaren 19 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De prijsverschillen zijn met name het gevolg van twee accijnsverhogingen eerder dit jaar.

Zo werd in april de prijs van een pakje sigaretten met 1 euro verhoogd. De accijnsverhoging volgde op de verhoging eerder dit jaar van 14 eurocent en geldt ook voor andere tabaksproducten.

In juli 2020 was de prijs voor een pakje sigaretten 15,7 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de prijs van shag met liefst 27,3 procent steeg. Voor sigaren moet 4,2 procent meer worden betaald dan vorig jaar.

Voor 1 januari 2021 staat een nieuwe verhoging van nog eens 12 eurocent gepland, waarna de prijs van en pakje sigaretten in 2023 uit moet komen op een bedrag van 10 euro.