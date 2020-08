McDonald's is een rechtszaak begonnen tegen de voormalig CEO Stephen Easterbrook. De fastfoodketen wil geld terug van de gewezen topman nadat uit onderzoek is komen vast te staan dat hij affaires heeft gehad met verschillende werknemers. En dat is tegen het beleid van McDonald's.

Het concern heeft maandag een claim ingediend bij de rechtbank, waaruit deze informatie naar voren is gekomen. Easterbrook werd eind vorig jaar al ontslagen vanwege een relatie met een werknemer.

In de stukken die bij de rechtbank zijn ingediend staat dat Easterbrook informatie heeft achtergehouden en heeft gelogen over zijn misstappen. Hij zou in het jaar voorafgaand aan zijn ontslag fysieke seksuele relaties hebben gehad met drie McDonald's-Medewerkers.

De voormalige topman zou ook aan een van die drie een hoge bonus in de vorm van aandelen hebben toegekend, ter waarde van honderdduizenden dollars. Ten tijde van het ontslag van Easterbrook was er nog sprake van een niet-fysieke relatie met een werknemer.

De CEO zou na zijn afscheid zes maanden salaris meekrijgen, wat neerkomt op zo'n 675.000 dollar. Bovendien zou hij nog een prestatiebonus krijgen. McDonald's wil nu terugkomen op die regeling omdat hij heeft gelogen en informatie had achtergehouden.