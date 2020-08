Horecabedrijven moeten de contactgegevens van gasten, waar de bedrijven sinds maandag verplicht om moeten vragen, na veertien dagen vernietigen. Dat zegt brancheverenging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen NU.nl.

Horecaondernemers zijn sinds maandag verplicht om onder meer telefoonnummer en e-mailadres te vragen van al hun gasten. Daardoor kan er bron- en contactonderzoek worden gedaan als een van de gasten later besmet blijkt te zijn met het coronavirus.

Deze gegevens moeten de bedrijven na veertien dagen, de incubatietijd van het virus, weer vernietigen. Hierover bestond de afgelopen dagen onduidelijkheid, nadat premier Mark Rutte de verplichting afgelopen donderdag aankondigde.

De nieuwe maatregel verplicht ondernemers om contactinformatie te vragen, maar er is geen verplichting voor gasten om hun gegevens ook daadwerkelijk af te staan. Daardoor verwacht KHN weinig geïrriteerde reacties van gasten. Bedrijven die de maatregel al hebben ingevoerd, merkten dat er begrip was bij de bezoekers.

Maatregel zorgt voor rompslomp

KHN is niet gelukkig met het feit dat hotels, restaurants en cafés sinds vandaag om contactgegevens moeten vragen, omdat het zorgt voor administratieve rompslomp. Ook heeft de beroepsgroep het idee dat het verminderde draagvlak voor de coronamaatregelen van het kabinet nu wordt afgewenteld op uitsluitend de horeca

Sommige horecaondernemers vragen bij de registratie van contactgegevens ook of de gasten commerciële uitingen van het betreffende bedrijf willen ontvangen. Daar is de belangenvereniging niet blij mee.

"We vinden dat geen goed idee. Het is in strijd met de plicht de contactgegevens alleen voor contactonderzoek te registreren en na veertien dagen te vernietigen", aldus een woordvoerder van KHN.