Winkelmedewerkers in Amsterdam en Rotterdam maken zich zorgen over het verplichte mondkapje dat ze moeten dragen. Ze vinden het met deze hitte niet alleen erg zwaar om de hele dag een mondkapje te dragen, maar ze zijn ook bang dat klanten sneller geneigd zijn de anderhalvemetermaatregel te overtreden.

Dat meldt FNV maandag. De vakbond krijgt naar eigen zeggen veel verontruste telefoontjes van winkelpersoneel. "Mensen willen veilig werken, maar hebben liever dat de anderhalvemeterregel gehandhaafd wordt", zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen.

Ook de brancheorganisatie voor retailers INretail herkent het beeld dat FNV schetst. "Met dit weer is het heel zwaar om met een mondkapje urenlang op de vloer te staan", zegt Jeroen van Dijken van de organisatie. "Mede daarom zijn wij ook tegen de mondkapjesplicht in winkels."

Hij vertelt ook dat de winkels sinds maart een protocol hebben voor verantwoord winkelen. "Die veiligheidsregels gelden nog steeds en daarmee is een mondkapje in principe niet nodig binnen winkels. We vragen ons ook af of het op straat nodig is, aangezien de gemeenten ook meer zouden kunnen doen om de drukte te reguleren."