Unilever stapt in het weekend van 21 en 22 november 2020 af van zijn Brits-Nederlandse structuur. Vanaf dat moment is het bedrijf op papier uitsluitend nog Brits, meldt het concern maandag.

Reden voor de koerswijziging is dat het bij overnames makkelijker is om uitsluitend Brits te zijn. Unilever houdt een aandeelhoudersvergadering hierover in september in Nederland en in oktober in Groot-Brittannië.

Dat Unilever van plan was om een volledig Brits bedrijf te worden, was al bekend. Wanneer deze overgang precies plaats zou vinden, is nu pas duidelijk geworden.

Nu nog heeft het voedingsmiddelenconcern twee hoofdkantoren, eentje in Londen en een in Rotterdam. Beide kantoren blijven bestaan, maar alleen de vestiging in Londen blijft dienst doen als hoofdkantoor.

Twee jaar geleden besloot het bedrijf juist om volledig Nederlands te worden. Na kritiek van aandeelhouders is dat besluit teruggedraaid.