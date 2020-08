De strandtenten aan de Noordzeekust hebben een "uitzonderlijk druk weekend" achter de rug. Als het de rest van de maand mooi weer blijft, zal het een deel zelfs lukken om dit jaar quitte te spelen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand (NVSN).

"Het was megadruk op de stranden", zegt Stephan van der Stee namens de vereniging tegen NU.nl. Volgens hem pakken de strandtenten daar ook de voordelen van, al zijn die voordelen relatief minder groot dan op terrassen in binnensteden. "Lang niet alle strandbezoekers drinken op het terras een drankje en mensen gaan vaak na één drankje alweer weg. Op andere terrassen drinken mensen naarmate de avond vordert een drankje extra, bij een strandtent is dat minder zo."

Toch was dit volgens hem een uitzonderlijk druk weekend. "Meer omzet dan dit kan je niet hebben", zegt hij. Maar of het compenseert voor de omzet die de strandtenten misliepen door de coronacrisis? "Nee, die misgelopen omzet kun je niet inhalen. Feesten en partijen zijn over de hele kust goed voor zeker een derde van de hele omzet, en die missen de strandtenten nu helemaal. Daarnaast waren ze dicht met Pasen en Hemelvaart, dat kun je niet in één weekend compenseren."

Toch denkt Van der Stee dat als het de rest van de maand mooi weer blijft, een deel van de strandtenten het zal lukken om dit jaar quitte te spelen. Het gaat dan om de strandtenten die vooral draaien op dagjesmensen. Er zijn echter strandtenten die voor 70 procent van hun omzet afhankelijk zijn van feesten en partijen en volgens Van der Stee zullen die zaken het alsnog lastig krijgen dit jaar.