Oliebedrijf Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal fors minder winst gedraaid: 5,6 miljard euro tegenover de 20 miljard euro in het tweede kwartaal van 2019. Dat is een afname van 73 procent. Het bedrijf heeft veel last van de lage olieprijs, meldde het zondag.

Door de coronacrisis was de vraag naar olie erg laag en daalde de prijs naar een dieptepunt. Daarnaast voerde Saudi Aramco de olieproductie aan het begin van het jaar juist fors op, waardoor die op 2 april zelfs op het hoogste niveau ooit lag. Daardoor was er veel aanbod, terwijl er juist weinig vraag was.

Volgens CEO Amin Nasser stijgt de vraag weer sinds de lockdowns in verschillende landen voorzichtig zijn opgeheven. "In China ligt de vraag weer bijna op het oude niveau", zegt hij.

Ondanks de grote winstdaling is het oliebedrijf van plan om een dividend van ongeveer 16 miljard euro uit te betalen over het tweede kwartaal. Dat bedrag is met name bestemd voor de Saoedische regering.