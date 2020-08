De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag vier decreten ondertekend waarmee er toch tweede economisch noodpakket voor de coronacrisis komt, nadat onderhandelingen hierover in het Amerikaanse congres waren stukgelopen.

Met het noodpakket worden onder andere huurders beschermd tegen huisuitzetting, blijft de rente voor studieleningen van de staat 0 procent en hoeven mensen die minder dan 100.000 dollar per jaar verdienen geen loonbelasting te betalen.

Met het decreet wordt ook de tijdelijke werkeloosheidsuitkering voorgezet, hoewel deze wel is verlaagd van 600 dollar per week naar 400 dollar per week.

De Democraten en de Republikeinen hebben bijna twee weken in het Amerikaanse congres onderhandeld over de kosten van het noodpakket. De Democraten wilden 3,4 biljoen dollar beschikbaar stellen, de Republikeinen en het Witte Huis wilden niet hoger gaan dan 1 biljoen.

Uiteindelijke schikten de Democraten onder leiding van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi nog naar 2,4 biljoen dollar, maar ook dat bedrag werd door de Republikeinen afgewezen.

Met het ondertekenen van de presidentiële decreten omzeilt Trump de democratische meerderheid die het noodpakket nodig zou hebben als deze door het Huis van Afgevaardigden zou moeten worden aangenomen. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.