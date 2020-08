De Spaanse regering wil meer vaart zetten achter de redding van luchtvaartmaatschappij Air Europa, zo meldt dagbad ABC zaterdag. Madrid vindt Air Europa "strategisch belangrijk" voor het concurrentievermogen van het land en mikt op een verkoop van het noodlijdende bedrijf aan nationale luchtvaartmaatschappij Iberia.

Minister van Transport José Luis Ábalos treedt volgens bronnen op als bemiddelaar in de onderhandelingen tussen Air Europa en Iberia.

Met de eventuele overname was aanvankelijk een bedrag van 1 miljard euro gemoeid. Door de uitbraak van het coronavirus wil Iberia opnieuw over de prijs onderhandelen. Iberia-topman Luis Gallego zei vorige week nog dat de luchtvaartmaatschappij "niet langer waard is wat het waard was" en zette daarmee de onderhandelingen op scherp.

Air Europa is na Iberia en Vueling de derde luchtvaartmaatschappij van Spanje. Het bedrijf biedt veel vluchten naar Midden- en Zuid-Amerika aan.