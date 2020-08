Het aantal actieve boortorens van olie- en gasbedrijven buiten Noord-Amerika is sinds 2003 niet zo laag geweest. Dat meldt servicebedrijf Baker Hughes vrijdag in zijn maandelijkse overzicht. Het aantal kwam in juli uit op 743 stuks.

In dezelfde maand een jaar eerder stond dat aantal nog op 1.165 exemplaren. Van de 743 actieve boortorens buiten Noord-Amerika waren er 560 actief op land en nog eens 183 stuks op zee. Met het aantal boortorens in de Verenigde Staten en Canada meegerekend komt het totaal uit op 1.030 stuks. Een jaar eerder waren er wereldwijd nog 2.238 boortorens actief in juli.

Olie- en gasbedrijven boren op dit moment minder naar grondstoffen vanwege de teruggelopen vraag. Daardoor is een overschot ontstaan, met lagere prijzen tot gevolg. Daardoor is het voor veel bedrijven niet rendabel om boortorens in te zetten, die doorgaans tegen hoge kosten gehuurd of geleased moeten worden.

Vooral in het Midden-Oosten werden in juli veel boortorens stilgezet of ontmanteld, aangezien veel van de landen in die regio lid zijn van Organisatie van olie-exporterende landen, die samen met Rusland en andere producenten een productiebeperking hebben afgesproken.