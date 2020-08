Wijnproducenten in Italië verwachten dat de huidige compensatieregeling voor het vernietigen van een deel van de wijnoogst ontoereikend zal zijn. Door de coronacrisis wordt er minder wijn geëxporteerd, waardoor een overschot dreigt.

In Italië is 100 miljoen euro gereserveerd voor voor wijnboeren die tussen de 15 en 50 procent van hun oogst vernietigen. De vereniging van wijnproducenten verwacht dat er meer aanvragen binnen zullen komen dan er budget is. Wijnboeren kunnen tot aanstaande maandag een aanvraag voor compensatie indienen, zo meldt Reuters vrijdag.

Het persbureau schrijft dat er lokaal initiatieven worden genomen om te voorkomen dat er druiven weggegooid moeten worden. Zo is in de regio Toscane 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van extra opslagruimte.

In de regio is het wijnoverschot opgelopen tot het equivalent van 2 miljoen flessen. De landelijke regering streeft daarom naar een productiebeperking van 5 procent.