In de Verenigde Staten zijn er in juli bijna 1,8 miljoen banen bijgekomen. Daarmee neemt het tempo van het economisch herstel ten opzichte van juni wel af, maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend.

Een maand eerder lag de banengroei nog op een recordhoogte van 4,8 miljoen. Het aantal nieuwe banen lag in juli wel hoger dan veel experts hadden verwacht.

De grote hoeveelheid nieuwe coronabesmettingen zouden een belangrijke oorzaak zijn voor het afgezwakte herstel. Werkgevers zouden hierdoor voorzichtiger zijn met het aannemen van nieuw personeel. In de VS zijn inmiddels bijna 4,8 miljoen besmettingen vastgesteld.

De werkloosheid daalde naar 10,2 procent in de maand juli. In april, in het midden van de coronacrisis, bedroeg de werkloosheid in de VS bijna 15 procent.

Net voor de coronacrisis was het Amerikaanse werkloosheidscijfer circa 4 procent.