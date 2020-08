De circa 120.000 rijksambtenaren horen eind augustus of het advies om thuis te werken wordt aangepast. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken desgevraagd tegen NU.nl.

"We hebben aan het begin van de coronacrisis gezegd dat iedereen ten minste tot 1 september thuis werkt, met uitzondering van ambtenaren die werkzaam zijn in cruciale beroepen, vitale processen en mensen die niet thuis kunnen werken", aldus de woordvoerder.

Eind augustus wordt de situatie opnieuw bekeken. "En het advies wellicht aangepast." Het ministerie kan alleen spreken voor de rijksambtenaren, wel is het zo dat het bedrijfsleven ook met een half oog zal kijken naar wat besloten wordt voor de ambtenaren met betrekking tot het thuiswerken.

Veel bedrijven hebben al protocollen ingevoerd waarbij een deel van het personeel regelmatig weer naar kantoor komt. Premier Mark Rutte herhaalde op de persconferentie donderdagavond dat het advies is om thuis te werken, als dat kan.

Van de rijksambtenaren kan een "substantiële groep" überhaupt niet thuiswerken. Dat gaat bijvoorbeeld om gevangenbewaarders, weginspecteurs en douaniers. Van de ambtenaren die dat wel kunnen, deden veel dat ze al een deel van de tijd thuis werkten. "Hierin is veel variatie die mede afhangt van het type werk, de voorkeuren en omstandigheden van de individuele medewerker", duidt de woordvoerder.

Voor als het advies aangepast wordt en de ambtenaren weer naar kantoor kunnen, is voor alle ruim tweehonderd panden van de Rijksoverheid een plan gemaakt, waarin de maximale capaciteit qua aantallen werknemers is bepaald. Het is zeker denkbaar dat ambtenaren in de toekomst vaker zullen thuiswerken. "Net als alle werkgevers denkt ook de rijksdienst na over de vraag of en onder welke condities in de toekomst meer zal worden thuisgewerkt."