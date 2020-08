China hoopt op een betere samenwerking met de Verenigde Staten om de eerste fase van het onderlinge handelsakkoord beter uit te kunnen voeren, meldt een Chinese topdiplomaat vrijdag op de website van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Topdiplomaat Yang Jiechi riep de VS op te stoppen met het "pesten" van Chinese bedrijven en benadrukte het belang van een eerlijk speelveld.

De hooggeplaatste diplomaat doelt hier onder meer op het mogelijke verbod van populaire Chinese apps als TikTok en WeChat. Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump beide apps in de huidige vorm binnen 45 dagen wil verbieden in de VS.

In januari 2020 ondertekenden beide grootmachten de afspraken over de eerste fase van het handelsakkoord.

Sindsdien liet de VS zich meermaals kritisch uit over China. Zo zette de regering-Trump vraagtekens bij de Chinese aanpak van het coronavirus en het strenge optreden van Peking in Hongkong.

Yang stelt dat de hele wereld gebaat is bij een goede samenwerking tussen China en de VS. Bovendien pleit de topdiplomaat voor meer uitwisseling tussen het Amerikaanse en Chinese leger om zo meer onderling vertrouwen te kweken.