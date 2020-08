Pensioenfonds ABP wordt via pensioenuitvoerder APG volledig eigenaar van VIA Outlets, waar ook Batavia Stad in Lelystad onderdeel van is. APG betaalt iets meer dan 300 miljoen euro voor de helft van de aandelen in VIA Outlets, de andere helft hadden ze al in eigendom.

VIA Outlets heeft in negen Europese landen in totaal elf outletscenters met meer dan elfhonderd winkels. "Wij denken dat het een goed moment is om in te stappen", zegt een woordvoerder van APG vrijdag. "De consument blijft graag naar outlets gaan of misschien wel juist nu."

De marktwaarde van de outletcenters in onder meer Portugal, Spanje en Noorwegen bedraagt volgens APG ruim 1,5 miljard euro. De pensioenuitvoerder kon het belang met korting kopen.

APG belegt geld van pensioenfonds ABP om daar meer van te maken. Behalve in aandelen wordt ook in zogenoemde real assets belegd. "Zoals in wegen, kantoren, woningen en winkelcentra", licht de woordvoerder toe.

De pensioenbelegger koopt de aandelen in VIA Outlets van Hammerson, dat op zijn beurt een Britse beursgenoteerde vastgoedeigenaar is. "We hebben ook een aandelenbelang van 20 procent in Hammerson." De vastgoedeigenaar maakte deze week bekend nieuwe aandelen uit te geven en het belang in VIA Outlets te verkopen.

APG koopt ook nieuwe aandelen in Hammerson om het belang op peil te houden, daarmee is een bedrag van 120 miljoen euro gemoeid.

Na goedkeuring van de overige aandeelhouders en de mededingingsautoriteiten komt Batavia Stad Fashion Outlet bijna twintig jaar na de opening in Nederlandse handen.