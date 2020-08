Het aantal geboekte overnachtingen bij Booking.com daalde in het tweede kwartaal met 87 procent, schrijft het bedrijf in een toelichting op de kwartaalcijfers die donderdag zijn gepubliceerd. Ook de omzet en het resultaat kwamen fors lager uit.

De totale omzet in het tweede kwartaal was 630 miljoen dollar (532 miljoen euro). Dat was 84 procent lager dan in dezelfde periode van 2019.

Onder de streep kwam het Amerikaanse reisplatform uit op een verlies van 443 miljoen dollar. Dat was in het tweede kwartaal van vorig jaar nog een winst van 1 miljard dollar.

De ellende bij Booking.com wordt uiteraard veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19 en de lockdownmaatregelen. Daardoor wordt veel minder gereisd.

Het bedrijf heeft dan ook besloten om maatregelen te nemen. Zo werd vorige week bekend dat het management van plan is om een kwart van alle banen binnen het bedrijf te schrappen.

Booking.com vroeg overheidssteun aan

Extra opvallend is dat Booking.com in Nederland forse overheidssteun heeft aangevraagd. Vorige maand werd duidelijk dat het bedrijf een voorschot van 65 miljoen euro heeft ontvangen. Het gaat om geld uit de NOW-regeling die is bedoeld om werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk mensen in dienst te houden.

In de toelichting meldt het bedrijf dat het in juli weer enige positieve ontwikkelingen zag, doordat de boekingen ten opzichte van het tweede kwartaal weer wat opliepen.