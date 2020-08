Het aantal consumenten dat sinds maart bij hun bank om een betaalpauze voor de aflossing van de hypotheek of een lening heeft gevraagd, is iets verder opgelopen. Tot nu toe gaat het om 32.400 consumenten die voor 77 miljoen euro aan uitstel van betaling hebben gevraagd, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag.

Het gaat daarmee om een paar honderd meer bankklanten dan vorige maand.

Ook toen de NVB op 10 juli namens de banken een update gaf, bleek het aantal consumenten dat om uitstel had gevraagd te zijn opgelopen. Banken zijn sinds het begin van de coronacrisis coulanter in het verlenen van betaalpauzes.

Volgens de NVB gaat het in de meeste gevallen om een pauze van een tot drie maanden. "Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven." Ook kunnen consumenten bijvoorbeeld de lening laten aanpassen of een betalingsregeling treffen.

Ondernemers kunnen eveneens bij de banken aankloppen om de aflossing van leningen uit te stellen, nieuwe leningen aan te gaan of meer kredietruimte te krijgen. Daar hebben inmiddels meer dan 158.000 ondernemers gebruik van gemaakt voor een bedrag van bijna 22 miljard euro. Een maand geleden ging het nog om 19 miljard euro.

NVB: "Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 29.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 18,9 miljard euro."

Ruim 5.500 van die financieringen worden gegarandeerd door de Staat. Het gaat om een bedrag van 1,5 miljard euro.